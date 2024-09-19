Более 46 кг экзотических фруктов изъяли у пассажира в аэропорту Иркутска

Более 46 килограмм экзотических фруктов из Вьетнама изъяли в аэропорту Иркутска 16 сентября. В Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия сообщили, что все продукты были без фитосанитарных сертификатов. У пассажира нашли бананы, плоды дуриана, манго, гуавы, лонгана и хлебного дерева.