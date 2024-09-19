Чем хороша и чем плоха квартира на первом этаже

«К покупке жилья на первом этаже необходимо подходить взвешенно, а оценивать каждую квартиру индивидуально, — советует Екатерина Никитина. — Зачастую такие варианты намного более комфортные, чем это может показаться. Нужно оценивать все в комплексе: куда выходят окна, безопасен ли район, есть ли в доме видеонаблюдение, насколько хорошо справляется управляющая компания, в каком состоянии находится подвальное помещение под квартирой, если оно есть. Все данные факторы необходимо учитывать в комплексе и только потом принимать решение. Если дом находится в тихом районе, окна выходят не на оживленную дорогу, а в тихий двор, где никто не ходит, либо ЖК находится на закрытой территории, подвал в доме сухой без грызунов и насекомых, а цена заметно ниже, то почему бы такой объект не рассмотреть к покупке. Жить в нем может быть заметно комфортнее, чем на 3−7 этажах, которые на бумаге считаются лучшими».