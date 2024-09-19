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Легкоатлетическая эстафета состоится в Иркутске 28 сентября

Маршрут разделили на 10 этапов.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 28 сентября проведут легкоатлетическую эстафету. Она посвящена 25-летию Иркутского кадетского корпуса имени П. А. Скороходова. Точкой старта будет являться остров Юность. Финишируют спортсмены на площади у памятника Александру III. Маршрут поделили на 10 этапов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Участие примут воспитанники кадетских корпусов, Иркутского суворовского военного училища, кадетских классов школ города и области, полицейские и ветераны боевых действий, — рассказывают организаторы.

Детский забег начнется в 10:00, а взрослый в 10:15. Цель мероприятия — повысить интерес школьников к спорту, популяризировать легкую атлетику и улучшить навыки спортивного мастерства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в цирке Иркутска проводят реконструкцию. После завершения работ в здании появятся слоновник и конюшня.