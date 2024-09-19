Легкоатлетическая эстафета состоится в Иркутске 28 сентября

В Иркутске 28 сентября проведут легкоатлетическую эстафету. Она посвящена 25-летию Иркутского кадетского корпуса имени П. А. Скороходова. Точкой старта будет являться остров Юность. Финишируют спортсмены на площади у памятника Александру III. Маршрут поделили на 10 этапов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.