В Омской области усиливают пожарную безопасность в соцучреждениях

В Омской области работают 15 государственных учреждений для пожилых людей и инвалидов. Многие из них не могут заботиться о себе. Поэтому безопасность этих людей в случае пожара очень важна для министерства труда и социального развития.
Все социальные учреждения должны иметь хорошие системы защиты от пожара. В домах-интернатах регулярно проходят проверки МЧС России, чтобы убедиться, что все правила соблюдаются.
Чтобы улучшить безопасность, в учреждениях установлены системы, которые защищают людей и имущество от пожаров. Все дома-интернаты оборудованы средствами для тушения огня, водопроводами и гидрантами.
Также есть автоматические системы пожарной сигнализации. Они помогают оповестить людей о пожаре и направляют их к выходам. Установлены световые указатели, которые показывают, куда идти.
Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская заявила, что все дома-интернаты соответствуют требованиям безопасности. Персонал проходит обучение, а специалисты проверяют работу систем защиты. Она также подчеркнула, что важно объяснять правила безопасности жителям и сотрудникам учреждений, чтобы избежать экстренных ситуаций.