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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поделилась наблюдением о российских женщинах

Источник: Российская газета

Российские женщины всегда остаются леди, где бы они ни работали. Об этом РИА Новости рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Женщины в России смогли остаться леди», — поделилась политик своим наблюдением на полях Евразийского женского форума.

Кнайсль призналась, что всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом все равно остаются леди.

«Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип “Ангелы Меркель” — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — отметила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что женщины знают неведомый мужчинам секрет, как сочетать успехи на работе, заботу о семье и умение оставаться красивой и нежной. Глава государства отметил, что многие женщины достигают успеха в профессии и одновременно являются хранительницами семейного очага.