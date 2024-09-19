Теплая погода порадует южноуральцев в четверг

В четверг, 19 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 19 сентября, у Андрея, Архипа, Всеволода, Давида, Дионисия, Димитрия, Иоанна, Кирилла, Константина, Макара, Михаила и Феклы.
Между прочим, 19 сентября 2024 года отмечают Михайлов день. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется мыть голову. Тогда получится не заболеть и не потерять сон из-за ночных кошмаров.