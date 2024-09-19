В конкурсе «Культурная столица 2026 года» Иркутск стал одним из семи финалистов

Организационный комитет конкурса «Культурная столица 2026» определил финалистов. В их число вошел Иркутск, а также шесть других муниципалитетов. Областному центру придется сразиться с агломерацией города Зарайск и Коломна, с Владимиром, Владивостоком, Вологдой, Екатеринбургом, Омском и Томском. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Народное голосование продлится до 12 декабря 2024 на портале госуслуг. Сейчас кандидатуру Иркутска поддержало 40,6 тысячи человек.
— Наш город достоин звания культурной столицы. Это один из крупнейших научных и образовательных центров Сибири. Здесь родились, жили и работали многие выдающиеся личности, которые внесли значимый вклад в развитие страны. Призываю жителей поддержать любимый город! — поделился мэр Руслан Болотов.
Данный проект направлен на развитие городов России. Он поможет привлечь как можно больше туристов, инвесторов и партнеров. Узнают об окончательных результатах конкурса в середине декабря 2024 года в Москве. Победителей определят после того, как представители администрации проведут публичные презентации о городе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 28 сентября пройдет эстафета.