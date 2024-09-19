В конкурсе «Культурная столица 2026 года» Иркутск стал одним из семи финалистов

Данный проект направлен на развитие городов России. Он поможет привлечь как можно больше туристов, инвесторов и партнеров. Узнают об окончательных результатах конкурса в середине декабря 2024 года в Москве. Победителей определят после того, как представители администрации проведут публичные презентации о городе.