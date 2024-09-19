В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов

Расследуемое уголовное дело касается бывших сотрудниках филиала банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит.
В ходе расследования, как говорится в документах, была арестована банковская ячейка и ее содержимое, а именно пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, — одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь.
Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.