В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов

В ходе расследования, как говорится в документах, была арестована банковская ячейка и ее содержимое, а именно пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, — одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь.