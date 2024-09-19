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В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные украшения с 1814 бриллиантами — серьги, кольца, браслеты и броши арестованы, говорится в материалах дела, с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Расследуемое уголовное дело касается бывших сотрудниках филиала банка, которые, по версии следствия, помогли дагестанскому заводу получить кредит.

В ходе расследования, как говорится в документах, была арестована банковская ячейка и ее содержимое, а именно пять колец с бриллиантами, семь пар сережек, усыпанных драгоценными камнями, — одна из пар насчитывает 618 бриллиантов, брошь и два браслета, украшенных алмазами, а также золотую цепь.

Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира.

золото и драгметаллы