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В семи регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

С начала сентября семь регионов РФ отправили воспитанников школьных и дошкольных образовательных учреждений на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, подсчитали «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Больше всего учебных заведений закрылось в Удмуртии. Там свою работу приостановили 37 классов в 21 школе и семь групп в семи детсадах. Также в Омской области из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили детей в 10 школах и семи детских садах.

Также школы и детские сады закрылись и перевели учеников на дистанционное обучение в Томской и Саратовской областях, Карелии, а также в Хабаровском и Красноярском краях.

По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, на неделе с 9 по 15 сентября уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ повысился, по сравнению с предыдущей, и составил 62,5 на 10 тыс. человек. Эпидпорог за указанный период выше еженедельного на 12,6%.

«Эпидпороги были превышены на 20% и более в 22 городах», — отметили в НИИ.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50% по сравнению с предыдущей. Около 17% заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Врач-инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков связал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом с тем, что в регионах пока нет достаточной иммунной прослойки населения, так как кампания по вакцинации стартовала недавно.

Доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская полагает, что всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом связан с увеличением социальных контактов после долгих летних каникул.

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