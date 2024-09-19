В семи регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

Больше всего учебных заведений закрылось в Удмуртии. Там свою работу приостановили 37 классов в 21 школе и семь групп в семи детсадах. Также в Омской области из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили детей в 10 школах и семи детских садах.