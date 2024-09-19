Сколько зарабатывают рабочие по ремонту квартир

Хороший плиточник, отделочник в Москве может заработать за месяц (с выходными по пятидневке) порядка 180 тыс. руб., рассказали в компании «Конструктор». Больше всего зарабатывают электрики — около 250 тыс. руб. Далее по убывающей — сантехники, штукатуры и маляры. Средняя реальная зарплата отделочника в Москве — около 100 тыс. руб. (если трудиться 6 дней с 9 до 19 ч), рассказывает руководитель «Mosrem.moscow» Дмитрий Даниелов. Впрочем, хороший плиточник может заработать в месяц и 200 тыс. руб. А некоторые не работают меньше, чем за 300−500 тыс. руб. — люди с опытом и репутацией просто не хотят браться за заказ за меньшие деньги. Но все эти суммы нужно делить на два, отмечает Даниелов. Как правило, приезжие рабочие полгода работают, полгода отдыхают, уезжая на родину. Есть периоды, когда заказов очень мало и рабочие простаивают — например, в сентябре, когда заказчики больше озабочены началом учебного года, в новогодние каникулы, в мае.