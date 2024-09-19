Сколько зарабатывают рабочие по ремонту квартир

Зарплаты рабочих по ремонту квартир растут и могут доходить до 500 тысяч рублей в месяц. Стоит ли идти в маляры или плиточники, а не в курьеры, таксисты или айтишники, разбираемся с экспертами.
Требуется штукатур-маляр, гласит объявление на hh.ru, зарплата от 280 тыс. руб. «на руки». Нужен «маляр-отделочник», зарплата до 500 тыс. руб. Разыскивается разнорабочий на стройку, зарплаты от 140 тыс. до 675 тыс. руб. «на руки». Цифры зашкаливают.
Впрочем, многое объясняется нюансами, оговоренными в самих объявлениях более мелким шрифтом. Так, 280 тысяч штукатуру заплатят за объект — нужно подготовить стены и потолок и поклеить обои в квартире площадью 120 кв. м. Сколько времени на это уйдет у мастера — вопрос. Маляр-отделочник получит от 200 до 500 тыс. руб. за «молярные» работы высокого класса в ОАЭ в зависимости от объема работ. В вакансии для разнорабочего сумма, вероятно, указана за «вахту», а ставка за смену, как уточняется в объявлении — до 7,5 тыс. руб. (то есть если трудиться месяц по пятидневке, то выйдет лишь 157 тыс. руб.).
Впрочем, и 150 тыс. руб. — вполне неплохая зарплата. И более реальная цифра. За последний год зарплаты отделочников существенно выросли и действительно могут достигать 150 тыс. руб., говорит член Генсовета «Деловой России», застройщик Владимир Прохоров. Сыграла роль нехватка персонала. В условиях роста ипотечных ставок, да и стоимости самого жилья люди в подавляющем большинстве стали приобретать квартиры с отделкой от застройщика, так называемые вайтбоксы. Основных причин две: стоимость ремонта от застройщика дешевле, и ее можно включить в ипотеку. Ремонт своими руками обойдется сейчас очень недешево, только за последний год цены на стройматериалы выросли порядка на 30%. Как следствие, предложение специалистов перестало успевать за спросом, поясняет Прохоров.
На загородном рынке отделочники (маляры, плиточники, плотники) получают от 90 до 150 тыс. руб. в месяц, рассказали в Ассоциации деревянного домостроения. Квалифицированный рабочий, получающий 140−150 тыс. руб., как правило, все эти работы умеет делать сам и выступает в одном лице бригадиром и исполнителем. Его подручным платят меньше. Часто фронт работ делится на дни, тогда зарплаты считают днями — от 3 до 7 тыс. руб. в день.
Средний уровень зарплаты для строителей в Москве от 115 до 155 тыс. руб. в месяц, опытные мастера запрашивают от 195 тыс., говорит руководитель отдела персонала сервиса по обустройству жилья Rerooms Елена Петрушина.
Хороший плиточник, отделочник в Москве может заработать за месяц (с выходными по пятидневке) порядка 180 тыс. руб., рассказали в компании «Конструктор». Больше всего зарабатывают электрики — около 250 тыс. руб. Далее по убывающей — сантехники, штукатуры и маляры. Средняя реальная зарплата отделочника в Москве — около 100 тыс. руб. (если трудиться 6 дней с 9 до 19 ч), рассказывает руководитель «Mosrem.moscow» Дмитрий Даниелов. Впрочем, хороший плиточник может заработать в месяц и 200 тыс. руб. А некоторые не работают меньше, чем за 300−500 тыс. руб. — люди с опытом и репутацией просто не хотят браться за заказ за меньшие деньги. Но все эти суммы нужно делить на два, отмечает Даниелов. Как правило, приезжие рабочие полгода работают, полгода отдыхают, уезжая на родину. Есть периоды, когда заказов очень мало и рабочие простаивают — например, в сентябре, когда заказчики больше озабочены началом учебного года, в новогодние каникулы, в мае.
Сезонность и, соответственно, нестабильный график работы и доходов — она из основных трудностей в этой сфере, говорит Петрушина. Спрос зависит также от экономической ситуации — например, в периоды экономического кризиса или нестабильности интерес к ремонту снижается. В этом смысле офисный работник с меньшей, но регулярной зарплатой выигрывает.
В целом ситуация в строительной отрасли в России сейчас благоприятная для работников, особенно для тех, кто имеет высокую квалификацию и опыт, говорит говорит Сакаева. «Радует, что сейчас условия на данном рынке труда сложились таким образом, что для местного населения появилась возможность работать на высоком уровне, получать достойную оплату и не пытаться конкурировать с низкоквалифицированными мигрантами», — говорит она.
Стоит ли менять свои планы и вместо выстраивания карьеры — условно — IT-шника идти на курсы штукатуров? Как всегда, есть свои «за» и «против». Так, освоение программирования все же потребует больше интеллектуальных усилий и времени, чем обучение укладке кафеля. Мало кто из плиточников вообще заканчивал какие-то курсы, говорят в компании «Конструктор» — обычно человек устраивается сначала подсобным рабочим к мастеру-плиточнику на зарплату около 60 тыс. руб., осваивает ремесло, и уже через пару месяцев способен работать самостоятельно. Впрочем, отмечает Петрушина, рабочим (как и айтишникам) сейчас важно постоянно повышать свою квалификацию и следить за новыми тенденциями в отрасли. Иначе они начнут проигрывать коллегам.
Электрикам же действительно нужно хотя бы минимальное образование, допуски к работам, но и зарплаты у них повыше.
Еще одна альтернатива — пойти в курьеры. И зарабатывают вроде бы прилично, и работа несложная — но тут и карьерных перспектив никаких, и из-за предельной простоты работы выше конкуренция.
С другой стороны, в те же программисты сейчас стремятся все, и через пять лет конкуренция между ними будет большая. К тому же, зарплата далеко не всех программистов так уж велика. Тогда как строительные рабочие пока в дефиците (по разным причинам стало меньше приезжих из Средней Азии, Белоруссии, Украины, Молдовы), заработки их растут. В 2022 году 120 тыс. руб. в строительстве считалось нормальной зарплатой, сейчас трудно найти мастера на суммы менее 150 тыс., говорят в «Конструкторе». Очень высокие зарплатные ожидания у мигрантов. Даже дворники, которые раньше соглашались вынести строительный мусор за тысячу рублей, сейчас просят уже пять, добавляют в компании.
«Проигрывают» строители в условиях труда: если программисты работают в офисе или даже удаленно, таксист сидит в теплом автомобиле, то у отделочника рабочее место — это пыль, грязь и цемент.