Работодатели выразили готовность внедрить ПДС в систему корпоративной мотивации

Депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркивает, что Программа долгосрочных сбережений обещает стать важным инструментом для формирования финансового благосостояния граждан. «Министерство финансов активно разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, которые будут касаться льгот для работодателей, подключающих своих сотрудников к этой инициативе. Основное преимущество ПДС заключается в возможности получить государственное софинансирование. В течение первых десяти лет участники программы смогут рассчитывать на поддержку от государства в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники ПДС имеют право на налоговый вычет с максимальной суммы в 400 тыс. рублей в год. Важно также отметить защиту средств государством, внесенных в рамках ПДС, которая составляет 2,8 млн рублей. Эти средства могут быть доступны для использования только через 15 лет или по достижении определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — отмечает депутат.