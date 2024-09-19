Работодатели выразили готовность внедрить ПДС в систему корпоративной мотивации

Почти 80% работодателей готовы выступать в качестве соинвесторов в Программе долгосрочных сбережений (ПДС). Но при этом они надеются получить от государства льготы и ждут принятия поправок Минфина России. Таковы данные опроса, проведенного специально для «Российской газеты» TheHRD.ru — информационно- образовательной платформой по теме управления персоналом.
Интересно, что почти в четверти компаний уже работают корпоративные пенсионные программы. При этом половина опрошенных руководителей компаний сообщили, что слышали о новой Программе долгосрочных сбережений, а также узнали о ее возможностях. В ходе опроса выяснилось, что по мнению представителей бизнеса, такая программа может быть интересна работникам от 30 до 55 лет.
«Участие работодателей в Программе долгосрочных сбережений откроет новые возможности для бизнеса. Софинансирование взносов работников по ПДС способно помочь в решении назревших кадровых вопросов. Посмотрите, насколько эффективно работают текущие корпоративные пенсионные программы. Их наличие в соцпакете сотрудника — это залог долгосрочного партнерства и хорошая основа для прочных трудовых отношений. Такие программы помогают снизить текучку кадров, повысить мотивацию сотрудников и удерживать в компании высококвалифицированных специалистов», — отмечает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
ПДС также может стать инструментом для повышения эффективности бизнеса в случае, если работодатели будут заинтересованы в софинансировании взносов работников. Необходимо создать для этого соответствующие стимулы и условия — подготовить нормативно-правовую базу и предоставить налоговые льготы, отмечает Беляков.
Международный эксперт в сфере HR, обучения и развития бизнеса, предприниматель Гоар Ананян добавляет: «Как правило, корпоративные пенсионные программы реализуют крупные корпорации: у них есть для этого возможности и ресурсы. Это компании, которые осуществляют деятельность в стратегически важных для страны отраслях, развивают социальную ответственность и корпоративную культуру. Такие инструменты эффективно работают в комплексе с другими мерами материальной и нематериальной мотивации».
Для сотрудников они могут стать дополнительным бонусом. Участник корпоративной пенсионной программы сможет сохранять высокую лояльность к работодателю даже после выхода на пенсию. «Самим компаниям участие в корпоративных пенсионных программах дает определенные налоговые послабления — они могут рассматривать это как хороший способ оптимизировать расходы: порой бывает выгоднее включить дополнительную опцию в соцпакет вместо того, чтобы раздувать фонд заработной платы», — считает эксперт.
Депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркивает, что Программа долгосрочных сбережений обещает стать важным инструментом для формирования финансового благосостояния граждан. «Министерство финансов активно разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, которые будут касаться льгот для работодателей, подключающих своих сотрудников к этой инициативе. Основное преимущество ПДС заключается в возможности получить государственное софинансирование. В течение первых десяти лет участники программы смогут рассчитывать на поддержку от государства в размере до 36 тыс. рублей в год. Кроме того, участники ПДС имеют право на налоговый вычет с максимальной суммы в 400 тыс. рублей в год. Важно также отметить защиту средств государством, внесенных в рамках ПДС, которая составляет 2,8 млн рублей. Эти средства могут быть доступны для использования только через 15 лет или по достижении определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — отмечает депутат.
По состоянию на сентябрь 2024 года, граждане заключили более 1,24 млн договоров по программе на общую сумму свыше 70 млрд рублей.
«Отмечу, что новый продукт может заинтересовать работников различного возраста, однако наибольший интерес, вероятно, он представит для людей в возрасте 30−45 лет. Это связано с тем, что именно в этом возрасте многие работники начинают задумываться о будущем и обеспечении своей старости, стремясь одновременно оптимизировать налогообложение. Программа долгосрочных сбережений выглядит как многообещающий инструмент для обеспечения финансовой стабильности граждан и создания дополнительных стимулов для работодателей, что может иметь долгосрочные позитивные последствия не только для отдельных работников, но и для экономики в целом», — пояснил Чаплин.
Основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева, со своей стороны, считает, что инструмент предусматривает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала. «Дальнейшее развитие данной программы может привести к большей финансовой грамотности и благосостоянию россиян», — добавила юрист.
Директор департамента по работе с персоналом АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Сергей Новосад уверен, что нужно серьезно проанализировать плюсы новой сберегательной программы. И отметил, что сегодня сильна потребность в долгосрочных инвестициях, защищенных от непредсказуемого колебания цен. «Далеко не все хотят связываться с вложениями в недвижимость, так как там нужны большие деньги. Поэтому ниша долгосрочных сбережений сегодня остается незаполненной. Россияне хотели бы инвестировать на годы и десятилетия вперед, но только при условии, что их деньги не обесценятся. Будем изучать, какие преимущества получает бизнес и работники», — отметил он.
Директор по персоналу и цифровизации МПЗ «Ремит» Евгений Голубцов также заинтересован в изучении возможностей программы. И надеется, что государство сможет предложить бизнесу интересные льготные условия для внедрения корпоративных программ долгосрочных сбережений. «Например, сегодня с помощью государственных программ бизнес может сэкономить на налогах и сборах, получить кредиты на льготных условиях, а также претендовать на различные гранты. Больше всего возможностей получают IT-предприятия — их почти полностью освобождают от налогов и проверок. Хотелось бы, чтобы и для предприятий, которые внедряют программ долгосрочных сбережений, появились не менее значимые льготы», — подчеркнул он.
Директор по персоналу и организационному развитию Группы «Черкизово» Ольга Хайруллина пояснила, что на данный момент в их компании нет корпоративной пенсионной программы. «Мы понимаем, что пенсионные программы могут быть важным аспектом для сотрудников, так как они помогают обеспечить им финансовую стабильность в будущем. Пока мы присматриваемся к тому, что делают в этом направлении другие компании. Мы уже слышали о ПДС — это довольно интересная тема. Мы сейчас изучаем этот вопрос, чтобы понять, как предполагается реализация на практике», — рассказала она.
И добавила, что компания всегда заинтересована в продуктах, которые полезны для сотрудников.
По мнению Хайруллиной, программа долгосрочных сбережений может быть интересна людям в возрасте от 50-ти лет. «Однако в любом возрасте есть сотрудники, которые думают о своем будущем и готовы в него инвестировать», — отметила она.