В Омске выявили более 350 нарушений в подготовке к отопительному сезону

Областная прокуратура провела проверки готовности региона к отопительному сезону и сообщила о наличии более 350 нарушений. В основном обнаружены проблемы с состоянием трубопроводов и оборудования, отсутствием приборов учета тепловой энергии, запоздалым капитальным ремонтом котельных и несоответствием запасов топлива. Особое внимание прокуроры уделили нарушениям на теплоэлектрических станциях, которые произошли прошлой зимой. Проблемы были выявлены на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. В результате прокуратура подала 5 исковых заявлений к АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» с требованием исправить выявленные недостатки. На сегодня 4 иска уже рассмотрены и удовлетворены, а почти половина нарушений устранена. По словам генерального директора АО «Омск РТС» Ивана Ющенко, готовность жилого фонда к отопительному сезону составляет 73%. Тепло в дома омичей начнут подавать на следующей неделе.