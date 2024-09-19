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МакSим, Олег Митяев и «Моя Мишель» бесплатно споют для Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ФедералПресс. Мэрия Владивостока назвала хэдлайнеров Дня тигра и фестиваля «Приморские муссоны», которые пройдут в дальневосточной столице с 27 по 29 сентября.

Источник: Freepik

«Ярким финалом фестиваля “Приморские муссоны” в субботу, 28 сентября, станет концерт на главной сцене набережной Цесаревича. Хедлайнер этого вечера — известная российская исполнительница МакSим», — рассказали в городской администрации.

Фестиваль «Приморские муссоны» стартует в пятницу, 27 сентября, и предложит горожанам мастер-классы и разнообразные локальные площадки. Рестораны и кафе города представят блюда дальневосточной кухни.

День тигра, который в этом году пройдет в 25-й раз, состоится 29 сентября. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 и будут охватывать спортивные, творческие и образовательные активности.

На площадке «Тигриные старты» организуют спортивные конкурсы для всех возрастов, включая тигриный твистер и армрестлинг. Для детей будет подготовлена «Надувная тигриная полоса препятствий».

В разделе активных игр будут веревочный лабиринт, гигантские пазлы и напольные игры с веселыми заданиями, заявлены аквагрим, раскраски и других развлекательные мероприятия.

Творческий уголок предложит возможность создать собственные изделия: раскрасить шоппер, сделать бомбочку для ванны или слепить тигров из пластилина. Все готовые работы можно забрать с собой.

Для фотосессий обещают установить гигантского надувного тигра и мобильную фотобудку.

«На главной сцене в течение дня будут играть местные коллективы, а в 16:00 начнется вечерний концерт с выступлениями хедлайнеров. В этом году ими стали народный артист России Олег Митяев (при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко) и группа “Моя Мишель”, — сказали в мэрии.

Праздник завершится фейерверком в 21:00.

Ранее сообщалось, что стал известен новый официальный график школьных каникул на 2024/2025 учебный год для Приморья. Ближайшие каникулы назначены на период с 28 октября по 4 ноября.

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