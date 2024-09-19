МакSим, Олег Митяев и «Моя Мишель» бесплатно споют для Владивостока

«На главной сцене в течение дня будут играть местные коллективы, а в 16:00 начнется вечерний концерт с выступлениями хедлайнеров. В этом году ими стали народный артист России Олег Митяев (при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко) и группа “Моя Мишель”, — сказали в мэрии.