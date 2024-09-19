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Поезд Омск-Симферополь будет ходить по новому расписанию

В кассах железнодорожных вокзалов и онлайн уже продажи билетов ведутся по зимнему расписанию.

Железные дороги России в декабре переходят на зимнее расписание движения поездов. В связи с этим также меняется расписание поезда «Омск-Симферополь-Омск».

По данным пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс», занимающейся перевозками по этому маршруту, с середины декабря поезд № 76/75 Симферополь — Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), и отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40).

Подробное расписание по датам можно найти на сайте перевозчика.

Ранее мы писали, что из Омска в следующем году запустят железнодорожный тур по Сибири для туристов, с посещением восьми городов.