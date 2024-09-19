Поезд Омск-Симферополь будет ходить по новому расписанию

По данным пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс», занимающейся перевозками по этому маршруту, с середины декабря поезд № 76/75 Симферополь — Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), и отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40).