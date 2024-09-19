Президент Чехии: На восстановление страны после наводнения потребуются годы

С 13 по 18 сентября почти на всей территории Чехии непрерывно шли дожди. Обильные осадки привело к резкому подъему уровня воды в реках и затоплению ряда населенных пунктов, прежде всего, на северо-востоке республики. Почти 20 тысяч человек были эвакуированы.