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Президент Чехии: На восстановление страны после наводнения потребуются годы

Источник: Российская газета

Восстановление инфраструктуры, поврежденной из-за крупномасштабного наводнения в Чехии, займет многие месяцы и даже годы. Об этом заявил президент республики Петр Павел.

Накануне он посетил наиболее пострадавшие от стихии города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Опава. Их территории почти полностью оказались под водой, были эвакуированы тысячи жителей.

По словам Павла, членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и «серьезно поговорить о том, как помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам», передает РИА Новости.

Он добавил, что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, «точно не покроют этот ущерб».

С 13 по 18 сентября почти на всей территории Чехии непрерывно шли дожди. Обильные осадки привело к резкому подъему уровня воды в реках и затоплению ряда населенных пунктов, прежде всего, на северо-востоке республики. Почти 20 тысяч человек были эвакуированы.

Накануне эпицентр непогоды переместился вна юг Чехии. Там сохраняется угроза затопления некоторых населенных пунктов. Из-за повреждения электросетей тысячи семей по всей стране остаются без света.