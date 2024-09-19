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Стас Михайлов отказался выступать в Челябинске

Концерт известного российского певца в южноуральском мегаполисе был отменен.

Источник: Reuters

Об отмене концерта в Челябинске, который должен был состояться 28 октября, заявлено в телеграм-канале Стаса Михайлова. Причиной называется недобросовестность и полное бездействие организатора целого ряда концертов Михайлова в уральских городах. В частности, вместе с челябинским было отменено выступление певца в Екатеринбурге.

Как пишут в телеграм-канале Стаса Михайлова организатор не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста. При этом представители певца утверждают, что билеты на концерты хорошо продавались и к данному моменту было раскуплено уже примерно половина зала. Отменяя свой концерт, Стас Михайлов тем не менее заявил, что найдет других организаторов и обязательно приедет в Челябинск в ближайшее время со своим юбилейным концертом.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что в День города для челябинцев спел Дима Билан.

музыка