Стас Михайлов отказался выступать в Челябинске

Как пишут в телеграм-канале Стаса Михайлова организатор не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста. При этом представители певца утверждают, что билеты на концерты хорошо продавались и к данному моменту было раскуплено уже примерно половина зала. Отменяя свой концерт, Стас Михайлов тем не менее заявил, что найдет других организаторов и обязательно приедет в Челябинск в ближайшее время со своим юбилейным концертом.