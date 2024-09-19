Участники массовой драки со стрельбой в Тутаеве прибыли на разборки из Рыбинска

В Тутаеве Ярославской области произошла массовая драка со стрельбой, организованная группой из Рыбинска. В результате инцидента задержаны от 15 до 20 человек. На место прибыли ОМОН и СОБР, которые провели задержания. Полиция расследует дело по статье о хулиганстве, максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.