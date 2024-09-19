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МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию. Об этом в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

Источник: РИА "Новости"

«Это пока эксперимент, — подчеркнул Горовой.— После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы».

Москва выбрана для эксперимента как «традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел». Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

Подробнее о планах властей России по решению проблем в области миграции читайте в интервью с Александром Горовым, которое будет опубликовано на kommersant.ru в 9:00 мск.

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