МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в порядке эксперимента будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию. Об этом в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» рассказал первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.