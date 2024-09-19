МВД: в аэропортах Москвы введут фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

«Это пока эксперимент, — подчеркнул Горовой.— После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы».
Москва выбрана для эксперимента как «традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел». Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.
Подробнее о планах властей России по решению проблем в области миграции читайте в интервью с Александром Горовым, которое будет опубликовано на kommersant.ru в 9:00 мск.