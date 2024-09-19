Врачи назвали еду, которая превращает кровь в густой сироп

Для того, чтобы обеспечить организм кислородом и полезными веществами, сердечная мышца каждый день перекачивает более 7000 литров крови. Насколько эффективно будет осуществляться этот процесс, зависит также от питания и привычек человека. Помочь организму можно, следуя ряду простых правил. Как отметил в своем Telegram-канале токсиколог, профессор Михаил Кутушов, важно знать, какой у человека сахар. Контролировать его, не допуская развития сахарного диабета, можно с помощью активного образа жизни, а также специальной диеты.