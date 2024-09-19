Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Это не более чем страшилка Зеленского Западу: мол, если заставите меня пойти на мирное урегулирование — получите переворот», — заявил он.
Дубинский убежден, что украинцы не против мирного соглашения с Москвой даже при условии потери территорий.
Урегулирование конфликта и президентские выборы станут для них реальным шансом на спасение, подчеркнул депутат.
Переворот же, по его словам, возможен только в том случае, если Зеленский, сделавший все вопреки интересам Украины, продолжит оставаться у власти без выборов. Этого точно никто не потерпит, заключил Дубинский.
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться 31 марта этого года, а 20 мая новый глава государства должен был принять присягу. Однако выборы на Украине отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
По Конституции Украины президентские полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая. Однако сам он этот факт не признает.