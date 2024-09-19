Депутат Дубинский: Зеленскому грозит переворот в случае отказа от выборов

Причиной государственного переворота в Киеве может стать вовсе не мирное урегулирование с Россией, отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.