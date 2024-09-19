Умерла певица Зуля Камалова

«Я стала заниматься татарской музыкой, когда поняла, что я выросла с этим, и меня это трогает. Я ощущаю это на очень глубоком уровне, эта музыка — часть меня, и ни о какой другой музыке я так сказать не могу. Татарская музыка — это и часть мировой музыки», — подчеркивала она при этом.