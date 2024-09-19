Умерла певица Зуля Камалова

О смерти артистки на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) сообщил музыкальный продюсер Александр Чепарухин.
«Зуля ушла от нас сегодня. Вскоре после своего 55-го дня рождения. Все ее последние часы с ней были дочь Зифа и муж Эндрю. Я говорил с ней последний раз в начале прошлой недели. Она понимала, что дни ее сочтены, но всё еще не теряла надежды на чудо», — написал Чепарухин.
«Она была благодарна всем тем, кто помогал ей дарить людям прекрасные песни. Вспоминала Казань, Пермь, Москву. Не могу представить мир без ее голоса. Зуля была очень хорошим, светлым, искренним и красивым человеком. Все последние недели я опять слушал ее музыку. Она пела на многих языках, но мои любимые песни Зули — татарские. Пусть живет ее голос. Светлая память», — добавил он.
В свой 55-й день рождения, 8 августа, Зуля Камалова призналась подписчикам, что лечится от онкологического заболевания, и поделилась фотографией из больничной палаты. Она рассказала, что перенесла экстренную операцию и теперь борется с метастазами. «Извините, плохие новости, прогноз не очень обнадеживающий», — добавила артистка.
Зуля Камалова родилась 8 августа 1969 года в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1991-м уехала по студенческому обмену в США, вышла там замуж за австралийца и переехала в Австралию. Первый альбом, Journey of Voice («Путешествие голоса»), записала в 1997 году. Последний альбом, Alty Kon Yaratu / Six Days Loving («Шесть дней любви») на стихи поэтессы Йолдыз Минуллиной, вышел в 2019 году.
На счету певицы премии Australian World Music Awards 2000 за альбом 1999 года Aloukie и ARIA Award for Best World Music Album 2007 за альбом 3 Nights («3 ночи»). Обладательница титулов Australian World Music Awards 2001 Artist of the Year и Australian LIVE Music Awards 2002 World Music Artist of the Year. Заслуженная артистка Республики Татарстан (2012).
В 2008 году в интервью «Татар-информу» Зуля Камалова отмечала: «мне всегда сложно определить свою музыку. Всем хочется ярлыков, а я все время меняю направления. В этом есть этника, элементы французского шансона и еще много всего. Если кто-то придумает определение этому, я буду очень рада».
«Я стала заниматься татарской музыкой, когда поняла, что я выросла с этим, и меня это трогает. Я ощущаю это на очень глубоком уровне, эта музыка — часть меня, и ни о какой другой музыке я так сказать не могу. Татарская музыка — это и часть мировой музыки», — подчеркивала она при этом.