Умерла певица Зуля Камалова

На счету певицы премии Australian World Music Awards 2000 за альбом 1999 года Aloukie и ARIA Award for Best World Music Album 2007 за альбом 3 Nights («3 ночи»). Обладательница титулов Australian World Music Awards 2001 Artist of the Year и Australian LIVE Music Awards 2002 World Music Artist of the Year. Заслуженная артистка Республики Татарстан (2012).