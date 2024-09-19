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В Туве посвятили день древнему искусству камнереза

Источник: Российская газета

Старинное искусство мастеров резьбы по камню пополнило календарь праздников в Республике Тыва.

«Сегодня в Туве впервые официально отмечают День камнереза», — написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

Он поздравил всех причастных к празднику и отметил, что резьба по камню, как и хеемей (горловое пение), по праву считается гордостью и наследием тувинского народа, связующей с предками нитью.

Местные умельцы делают фигурки из агальматолита — природного материала, название которого означает украшение, статую из камня. Он бывает разных оттенков и даже именоваться может по-разному: восковой или картинный камень, жировик, пагодит. Изделия из него, обладающие магической притягательностью для ценителей по всему миру, стали одним из брендов республики.

«Чтобы поддержать мастеров и популяризировать их искусство, мы учредили почетное звание “Заслуженный камнерез Республики Тыва”, — добавил Ховалыг.