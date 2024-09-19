В Туве посвятили день древнему искусству камнереза

Местные умельцы делают фигурки из агальматолита — природного материала, название которого означает украшение, статую из камня. Он бывает разных оттенков и даже именоваться может по-разному: восковой или картинный камень, жировик, пагодит. Изделия из него, обладающие магической притягательностью для ценителей по всему миру, стали одним из брендов республики.