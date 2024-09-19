Режиссеры нового «Графа Монте-Кристо» назвали особенности экранизации

19 сентября в прокат выходит эпическая костюмная драма «Граф Монте-Кристо» с французским актером Пьером Нинэ по роману писателя Александра Дюма. Ее режиссеры Матье Делапорт и Александр де Ла Пателье внесли в новую экранизацию романа некоторые существенные изменения.
«Там много нового, но выделить можно, пожалуй, две вещи. Во-первых, как мы уже говорили, мы показали всю историю глазами Дантеса и видим, как он придумывает и ставит свою месть словно театральный режиссер. Он прячется под масками и гримом, он именно что разыгрывает партию своей мести. А во-вторых, мы привнесли в историю больше любви и добавили вторую романтическую линию. Кроме влюбленных Дантеса и Мерседес, у нас еще и пара молодых возлюбленных — Альбера и Гайле, которых не было в романе», — рассказали режиссеры «Известиям».
Делапорт и де Ла Пателье известны прежде всего за сценарий двух частей «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем, выходивших в российский прокат в прошлом году. В их новой работе главную роль исполнил Пьер Нинэ. В интервью «Известиям» режиссеры рассказали, почему не хотели видеть на экране звезд и чем во время работы их вдохновил фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы.
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«Мы отказались от огромных частей книги “Граф Монте-Кристо”.