Режиссеры нового «Графа Монте-Кристо» назвали особенности экранизации

«Там много нового, но выделить можно, пожалуй, две вещи. Во-первых, как мы уже говорили, мы показали всю историю глазами Дантеса и видим, как он придумывает и ставит свою месть словно театральный режиссер. Он прячется под масками и гримом, он именно что разыгрывает партию своей мести. А во-вторых, мы привнесли в историю больше любви и добавили вторую романтическую линию. Кроме влюбленных Дантеса и Мерседес, у нас еще и пара молодых возлюбленных — Альбера и Гайле, которых не было в романе», — рассказали режиссеры «Известиям».