ИБ-эксперт Борощук: детонатором в пейджерах «Хезболлы» мог быть светодиод

В первый день взорвались пейджеры, которыми пользовались боевики. Их производитель — тайваньская компания Gold Apollo. По разным сообщениям, могли использоваться две модели пейджера: или AR-924, или AP700. При этом представители Gold Apollo уже открестились от производства именно той партии устройств, которые сдетонировали в Ливане. Вендор заявил, что взорвавшиеся пейджеры были произведены по их лицензии венгерской компанией BAC Consulting. Последняя на момент публикации не прокомментировала случившееся. На следующий день были зафиксированы взрывы радиораций. Сообщается, что это были рации бренда ICOM с модельным номером V-82.