Стало известно, кто назначен председателем Думы Иркутска

Евгений Стекачев назначен председателем Думы Иркутска. Об этом сообщили в Думе областного центра.
Евгений Стекачев получил эту должность уже в третий раз. В общей сложности за его кандидатуру проголосовало 30 депутатов.
Он родился 20 июля 1981 года в Иркутске. Учился в средней школе № 21, после поступил в Иркутский государственный технический университет на специальность инженер-механик. С 2003 по 2005 года работал по профессии, а после открыл и возглавил свою строительную компанию.
С 2008 года является членом партии «Единая Россия». На следующий же год его избрали депутатом Думы Иркутска пятого созыва, после выдвигали на должность еще несколько раз. Все это время он продолжал вести активную политическую жизнь, а также занимался бизнесом.
— Женат. Воспитывает двоих дочерей. В сентябре 2019 года избран депутатом Думы города Иркутска седьмого созыва. Вошел в состав комиссии по экономической политике и бюджету, — рассказывают в администрации Иркутска.
Сейчас Евгений Стекачев назначен председателем Думы города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что Олега Грибунова назначили ректором БГУ.