В Октябрьском районе на сутки отключили холодную воду в десятках домов

«К многоквартирным домам и водоразборным колонкам питьевую воду 19 сентября будут подвозить два раза по двум маршрутам. Дополнительную информацию жители могут получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: 211−39−63», — сообщили в компании.