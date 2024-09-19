В Октябрьском районе на сутки отключили холодную воду в десятках домов

В компании «КрасКом» пояснили, что аварийный участок расположен на улице Луначарского. Рабочим предстоит вскрыть старый трубопровод и смонтировать новый. Для сокращения сроков отключения воды в ремонте одновременно будет задействовано 4 бригады.
Предварительно, работы планируют завершить за сутки — воду отключили с 9:00 19 сентября до 9:00 20 сентября.
Холодное водоснабжение приостановлено по следующим адресам:
- пр. Свободный, 72а, 74, 75а, 75б, 75ж, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 75к, 77а;
- ул. Кравченко, 2;
- ул. Пролетарская, 136, 136б, 138, 147, 157, 157/, 153;
- ул. Боткина, 63;
- ул. Стасовой, 48а, 48б, 48д, 48е, 50, 50а, 50б, 50 В, 50 г, 50д, 50е, 50ж, 50и, 50к, 52, 52а, 52б, 52в;
- пер. Уютный, 7, 9;
- ул. Сады, 1 В, 1к, 2, 2а, 2и, 2к, 4, 6;
- ул. Лесопарковая, 9, 11, 15, 17, 17а, 17 В, 17 г, 17д;
- ул. Ленинградская, 6, 8, 10.
Также под отключение попадают частные дома:
- ул. Кравченко, 1, 3, 5;
- ул. Белорусская, 1−18,
- ул. Боткина, 44−66;
- ул. Пролетарская, 136а;
- ул. Луначарского, 182;
- ул. Круговая, 2−14, 3−15;
- ул. Еловая, 1−23; 6−18;
- мкр. Серебряный бор,
- ул. Пасечная.
«К многоквартирным домам и водоразборным колонкам питьевую воду 19 сентября будут подвозить два раза по двум маршрутам. Дополнительную информацию жители могут получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону: 211−39−63», — сообщили в компании.