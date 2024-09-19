Омичка Вероника Гофман оказалась в числе лучших на шоу «Богиня свиданий»

На российском кабельном телеканале «Суббота!» в шоу «Богиня свиданий» (18+) приняла участие омичка-блогер Вероника Гофман, которая является неслышащей.
Она принимала участие в организации свидания для 35-летнего Роберта Шпехта вместе с двумя другими девушками. В оценке результатов принимали участие телеведущие Роман Каграманов, Ида Галич и стилист Даниил Грачев.
Вероника рассказала об своем звании «Мисс Тихая красота — 2022» и поделилась своими увлечениями, такими как стендап и ведение блога. Она также немного научила Роберта жестовому языку.
В результате Вероника набрала 18 баллов: по три балла ей присудили Даниил Грачев и Роман Каграманов, а по шесть — Ида Галич и Роберт Шпехт, что позволило ей занять второе место в конкурсе.