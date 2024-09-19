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На территории Хабаровского края 2 октября прозвучат сирены

В России проведут тренировки по гражданской обороне.

На территории всего Хабаровского края 2 октября в 10:40 минут планируется проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения региона с включением электросирен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Кроме сирен запланировано информирование населения с помощью средств массовой информации (телевидение и радио). А 3 и 4 октября 2024 года на территории Российской Федерации проведут штабные тренировки по гражданской обороне.

Отмечается, что за 10 минут до включения сирен ТВ и радио дополнительно проинформируют население о предстоящей учебной тревоге. При этом нужно сохранять спокойствие.

Напомним, в предыдущий раз сирены в крае звучали 6 марта этого года, такая комплексная проверка систем проводится дважды в год. Кроме того, постоянно ведется работа по увеличению охвата населения централизованным оповещением, в этом году она достигнет 92%. Установка таких устройств будет продолжена до 2026 года.

МЧС