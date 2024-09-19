На территории Хабаровского края 2 октября прозвучат сирены

Напомним, в предыдущий раз сирены в крае звучали 6 марта этого года, такая комплексная проверка систем проводится дважды в год. Кроме того, постоянно ведется работа по увеличению охвата населения централизованным оповещением, в этом году она достигнет 92%. Установка таких устройств будет продолжена до 2026 года.