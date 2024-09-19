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Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что переехала в свой новый дом в Рязанской области, живет там с кошками и утками.

Источник: РИА "Новости"

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме…», — сказала Кнайсль «на полях» четвертого Евразийского женского форума.

Она добавила, что рядом с ее деревней есть продуктовый магазин и автобусная остановка. Кнайсль отметила, что в ее деревне живут приятные люди.

В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в русской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.