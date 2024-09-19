Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме…», — сказала Кнайсль «на полях» четвертого Евразийского женского форума.