За год в Омске стали реже регистрировать браки, рождения и разводы

С января по июль текущего года в регионе зарегистрировано 8 385 новорожденных. За этот же период зафиксировано 14 559 случаев смерти, что привело к естественной убыли населения в 6 174 человека. В течение указанного времени в Омской области официально зарегистрировали 6 401 брак, тогда как 4 966 пар прошли процедуру развода.