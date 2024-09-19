За год в Омске стали реже регистрировать браки, рождения и разводы

Омскстат представил свежую информацию о демографической ситуации в Омской области, включая данные о рождаемости, смертности, браках и разводах.
По сравнению с прошлогодними показателями, количество умерших увеличилось, в то время как остальные индикаторы показали снижение, а статистика по разводам осталась на прежнем уровне.
С января по июль текущего года в регионе зарегистрировано 8 385 новорожденных. За этот же период зафиксировано 14 559 случаев смерти, что привело к естественной убыли населения в 6 174 человека. В течение указанного времени в Омской области официально зарегистрировали 6 401 брак, тогда как 4 966 пар прошли процедуру развода.