Сериал «Фарма» с Эйдельштейном вышел позже на четыре месяца

«Я надеюсь, что вся эта история повлияет положительно [на сериал]. Я абсолютно поддерживаю решение платформы, премьера лучше осенью, чем летом. И на самом деле всему свое время. Поэтому я думаю, что всё к лучшему», — прокомментировала ситуацию «Известиям» режиссер проекта Мария Кравченко.