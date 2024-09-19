Сериал «Фарма» с Эйдельштейном вышел позже на четыре месяца

Криминальное драмеди «Фарма» с Никитой Павленко и Марком Эйдельштейном в главных ролях вышло в четверг, 19 сентября — на четыре месяца позже запланированного релиза. Изначально история о создании подпольной фармлаборатории, чтобы спасти жизнь человека, должна была выйти на Premier 23 мая, но сразу после светской премьеры 15 мая сериал пропал из графика релизов.
Первые эпизоды «Фармы» показали в сентябре на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где продюсеры объявили новую дату премьеры.
«Я надеюсь, что вся эта история повлияет положительно [на сериал]. Я абсолютно поддерживаю решение платформы, премьера лучше осенью, чем летом. И на самом деле всему свое время. Поэтому я думаю, что всё к лучшему», — прокомментировала ситуацию «Известиям» режиссер проекта Мария Кравченко.
В центре сериала история двух братьев — 18-летнего Антона и его старшего брата Михи. Младшему диагностировали миодистрофию — редкое генетическое заболевание, прогрессирующее ослабление мышц, которое приводит к летальному исходу. После того, как семье отказали в квоте на дорогой препарат, способный помочь Антону, старший брат вместе с компанией друзей решает создать подпольную лабораторию по производству недоступного лекарства.
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Лекарственные нравы: сериал «Фарма» вышел после внезапной отмены.