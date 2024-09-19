Кот Боб из нижегородского театра «Мабу» стал блогером

Напомним, что в этом году театр находился на грани закрытия из-за конфликта его создателей с руководством досугового центра «Надежда» на улице Федосеенко, где он базируется в настоящее время. Ситуацию удалось разрешить только благодаря вмешательству нижегородских властей.