Кот Боб из нижегородского театра кукол «Мабу» стал блогером. Об этом сообщается в соцсетях театра.
Он будет вести группу «Культурный Кот | театральный блог для всей семьи» в соцсети ВКонтакте.
«Зачем же ему выхoдить со сцены в интернет? Чтoбы расширить горизонты театра кукол, рассказывать скaзки и заработать своим блогом на стрoительство театра в Сoрмовском районе! Как думaете, пoлучится?», — говорится в опубликованном посте.
Напомним, что в этом году театр находился на грани закрытия из-за конфликта его создателей с руководством досугового центра «Надежда» на улице Федосеенко, где он базируется в настоящее время. Ситуацию удалось разрешить только благодаря вмешательству нижегородских властей.