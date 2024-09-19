Высший класс пожарной опасности установили в четырёх районах Хабаровского края

В четырёх районах Хабаровского края, Солнечном, Хабаровском, Ванинском и имени Полины Осипенко, установился самый высокий класс пожарной опасности — пятый. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, причиной этому стала сухая и тёплая погода, которая установилась на территории муниципалитетов, и способствует возникновению возгораний.
— Также, четвёртый класс пожарной опасности сохраняется в Тугуро-Чумиканском, Комсомольском и Амурском районах. В условиях солнечной погоды и отсутствия осадков, порывистого ветра риск возникновения ландшафтных пожаров и их распространение на большие площади возрастает. С начала года на территории региона было зарегистрировано около полутора тысяч загораний сухой растительности, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.
Отметим, что в настоящее время в регионе зарегистрирован лишь один лесной пожар. Очаг площадью 1,5 гектара локализован в Солнечном районе — в пяти километрах к северо-западу от рабочего посёлка Горный. Возникновения возгорания специалисты связывают с действиями местных жителей. К тушению привлечены 34 человека, восемь единиц наземной техники и самолёт Cessna-182. За минувшие сутки огнеборцами также была ликвидирована термоточка площадью 22 гектара на территории Ванинского района.
Подчеркнём, что распоряжением правительства Хабаровского края введён особый противопожарных режим на территории 12 районов: Охотского муниципального округа, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Хабаровского муниципальных районов. За нарушение его требований для граждан предусмотрена ответственность в виде штрафа до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, ИП — до 80 тысяч, юрлиц — до 800 тысяч.
В случае уничтожения или повреждения чужого имущества, уничтожения или повреждения лесных насаждений установлена уголовная ответственность.