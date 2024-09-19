Высший класс пожарной опасности установили в четырёх районах Хабаровского края

Отметим, что в настоящее время в регионе зарегистрирован лишь один лесной пожар. Очаг площадью 1,5 гектара локализован в Солнечном районе — в пяти километрах к северо-западу от рабочего посёлка Горный. Возникновения возгорания специалисты связывают с действиями местных жителей. К тушению привлечены 34 человека, восемь единиц наземной техники и самолёт Cessna-182. За минувшие сутки огнеборцами также была ликвидирована термоточка площадью 22 гектара на территории Ванинского района.