В омских школах начались профориентационные занятия «Россия — мои горизонты»

В Омске стартовали занятия «Россия — мои горизонты» для школьников. Эти занятия проходят в этом учебном году. Курс помогает ученикам 6−11 классов узнать о разных профессиях и выбрать, чем они хотят заниматься в будущем. Занятия проходят каждый четверг. На первом уроке ученики вместе с учителями говорили о том, сколько разных профессий существует. Они обсудили, как важно осознанно выбирать свою профессию. Во время анкетирования школьники сопоставили свои качества и интересы с работами, которые их привлекают. На следующем занятии они пройдут тесты на сайте проекта «Билет в будущее». Профориентация — важная часть работы школ. В прошлом году более 3 тысяч детей посетили пробы профессий в вузах и техникумах. Почти 4 тысячи школьников были на экскурсиях на предприятиях, а около 2,5 тысяч — на мастер-классах. В этом году особое внимание уделят экскурсиям на предприятия нашего региона. Более 170 организаций поддерживают профориентационные мероприятия.