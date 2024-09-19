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Отопление в Иркутске подключают поэтапно: где батареи начнут нагреваться 19 сентября

Опубликован график подключения отопления в Иркутске 19 сентября 2024.

Отопление в Иркутске 2024 уже начали подключать. На улице ночью холодает уже до нуля градусов, а то и ниже, так что многие с нетерпением ждут, когда батареи начнут нагреваться, и можно перестать кутаться в пледы.

Отопление в Иркутске 2024: когда включат, когда дадут, график

Администрация города опубликовала график подачи отопления на 19 сентября. Ищите свой адрес!

Так, в Ленинском округе потеплеет в домах от 19-го Советского переулка до 21-го Советского переулка, от улицы Розы Люксембург до Баумана, в конце микрорайона Ново-Ленино, ЖК «Иннокентьевская слобода».

В Свердловском округе это касается микрорайона Синюшина гора, домов по улицам Маршала Конева, Доржи Банзарова, микрорайонов Луговое, Березовый и поселка Маркова в Иркутском районе. А также батареи начнут нагреваться в квартирах жителей Радужного, Приморского, Энергетиков, зданий по улицам Геологов, Помяловского, в поселке Южном.

В Правобережном округе в четверг подключат социальные объекты, в центре Иркутска отопление появится в домах от улицы Сурикова до Ямской, в микрорайоне Топкинский.

В Октябрьском округе 19 сентября также подадут тепло в социальные объекты, в здания на бульваре Постышева; от улицы Пискунова до Станиславского; от Дальневосточной до Иркутской 30-й Дивизии.

Начнут работать котельные в Правобережном и Ленинском округах по улицам Баррикад, 159;

Нестерова, 14, 32, Напольная, 90; Шахтерская, 22; Воровского, 18а; Полярная, 97.

ЖКХ