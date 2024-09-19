Отопление в Иркутске подключают поэтапно: где батареи начнут нагреваться 19 сентября

Отопление в Иркутске 2024 уже начали подключать. На улице ночью холодает уже до нуля градусов, а то и ниже, так что многие с нетерпением ждут, когда батареи начнут нагреваться, и можно перестать кутаться в пледы.
Отопление в Иркутске 2024: когда включат, когда дадут, график
Администрация города опубликовала график подачи отопления на 19 сентября. Ищите свой адрес!
Так, в Ленинском округе потеплеет в домах от 19-го Советского переулка до 21-го Советского переулка, от улицы Розы Люксембург до Баумана, в конце микрорайона Ново-Ленино, ЖК «Иннокентьевская слобода».
В Свердловском округе это касается микрорайона Синюшина гора, домов по улицам Маршала Конева, Доржи Банзарова, микрорайонов Луговое, Березовый и поселка Маркова в Иркутском районе. А также батареи начнут нагреваться в квартирах жителей Радужного, Приморского, Энергетиков, зданий по улицам Геологов, Помяловского, в поселке Южном.
В Правобережном округе в четверг подключат социальные объекты, в центре Иркутска отопление появится в домах от улицы Сурикова до Ямской, в микрорайоне Топкинский.
В Октябрьском округе 19 сентября также подадут тепло в социальные объекты, в здания на бульваре Постышева; от улицы Пискунова до Станиславского; от Дальневосточной до Иркутской 30-й Дивизии.
Начнут работать котельные в Правобережном и Ленинском округах по улицам Баррикад, 159;
Нестерова, 14, 32, Напольная, 90; Шахтерская, 22; Воровского, 18а; Полярная, 97.