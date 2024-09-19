«У нее глаза цвета озера»: дальнобойщик из Уфы спустя 48 лет ищет в Братске свою первую любовь

— Маша взяла меня за руку и не отпускала. Ей на тот момент уже было 5 лет, а мне 11. И она сказала, что когда вырастет, то «женится на мне». Я ей ответил: «Мелкая, дерзкая, не женюсь, а замуж выйду». На что услышал: «Все равно, когда вырасту, ты будешь мой». Так мы и разошлись…