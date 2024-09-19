«У нее глаза цвета озера»: дальнобойщик из Уфы спустя 48 лет ищет в Братске свою первую любовь

Детским воспоминаниям не страшны расстояния, препятствия и время. В этом уверен 59-летний дальнобойщик из Уфы Вадим Шацкий. В 70-е годы прошлого века он жил севере Дальнего Востока, где работали его родители. Будучи 11-летним мальчишкой он общался с дочерью друзей семьи — 5-летней Машей. Со временем Шацкие вернулись домой, в Луганскую область, родители девочки уехали в Братск и контакты с ними потерялись. Но в памяти мужчины до сих пор свежи воспоминания о его детской симпатии. Вадим хочет отыскать ее. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Вырасту и выйду за тебя замуж!».
— Родом я из города Брянка, Луганской Народной республики. В 1974 году мои родители вместе со мной и сестрой отправились на заработки в Магаданскую область. Жили мы в поселке Дукат Амсучанского района. Отец трудился заместителем начальника на горно-обогатительном комбинате, мама в детском саду, — вспоминает Вадим Шацкий, — Там они подружились с семьей. Имен взрослых, к сожалению, я не помню. А вот их дочку звали Машей…
На тот момент ему было 9, а ей около 3 лет. Дети часто проводили время вместе: гуляли, играли, читали книги.
— Она, конечно, совсем ребенком еще была тогда, а я уже почти подросток. Но я еще тогда отметил, что девчонка вырастет настоящей красавицей. Помню ее красивые глаза цвета озера, длинные ресницы.
В 1976-м году обе семьи уехали из северного поселка. Шацкие решили возвращаться на родину, а родители Маши — в Братск. Момент, когда пришло время расставаться, Вадим запомнил на всю жизнь.
— Маша взяла меня за руку и не отпускала. Ей на тот момент уже было 5 лет, а мне 11. И она сказала, что когда вырастет, то «женится на мне». Я ей ответил: «Мелкая, дерзкая, не женюсь, а замуж выйду». На что услышал: «Все равно, когда вырасту, ты будешь мой». Так мы и разошлись…
Ищет свою первую любовь.
Со временем общение между семьями прервалось. Вадим вырос, окончил школу, отслужил в армии, устроился на работу, дважды был женат, воспитал четверых детей и уже даже обзавелся внуками. Сейчас он в разводе. Большую часть своей жизни мужчина провел за рулем автомобилей, перегоняя грузы на фурах по всей стране.
— И вот на днях, выполняя очередной рейс, я впервые за долгое время оказался в Братске. Сердце екнуло. Я вспомнил Машу. Я подумал, а вдруг она все также живет здесь, и можем увидеться?
Единственное, что знает о Маше Вадим — это описание внешности девочки и ее имя. Но мужчина уверен, что уже взрослая Мария прекрасно помнит его семью. Как минимум имя отца Вадима — Валентина Шацкого.
— Я понимаю, что прошло уже 48 лет. По возрасту ей уже положено иметь детей и внуков. Но вдруг судьба привела меня в Братск не просто так? Если она счастлива в браке, то я за нее только буду рад. А если, например, ей одиноко, я буду ее ждать!
Вадим Шацкий надеется, что та самая Маша с голубыми, как озеро глазами, увидит информацию о том, что друг детства ищет ее и откликнется.