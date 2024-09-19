Кратковременные дожди ожидаются в Хабаровском крае 20 сентября

В Хабаровском крае 20 сентября ожидается переменчивая погода. Ночью в краевом центре пройдут кратковременные дожди. В других районах также прогнозируются осадки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске ночью ожидается кратковременный дождь, температура воздуха опустится до +2 +4 градусов, днем потеплеет до +13 +15 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью от четырех до 14 метров в секунду.
В южных районах края местами возможны кратковременные осадки. Ночью температура будет колебаться от −1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, скорость западного ветра составит от шести до 13 метров в секунду.
В центральных районах края местами возможен дождь. В отдельных районах (например, Верхнебуреинском) обойдется без осадков. Ночью столбики термометров покажут от −6 до +5 градусов, днем температура поднимется от +8 до +15 градусов. Ветер западный, порывы до 5−14 метров в секунду.
На севере региона местами ожидаются небольшие дожди, но в некоторых районах (имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Охотский) обойдется без осадков. Температура ночью составит от −6 до +3 градусов, днем прогреется от +5 до +13 градусов, ветер западных направлений от пяти до 13 метров в секунду.