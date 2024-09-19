Кратковременные дожди ожидаются в Хабаровском крае 20 сентября

На севере региона местами ожидаются небольшие дожди, но в некоторых районах (имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Охотский) обойдется без осадков. Температура ночью составит от −6 до +3 градусов, днем прогреется от +5 до +13 градусов, ветер западных направлений от пяти до 13 метров в секунду.