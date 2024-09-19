10 мужчин получат награду «Отцовская доблесть» и 150 тыс руб в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о награде многодетных отцов. 10 мужчин со всего Приангарья будут отмечены почетным знаком «Отцовская доблесть». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Виктор Багдуев, Андрей Вилицкий, Сергей Воротынов, Алексей Ерошенко, Олег Каймонов, Николай Киризлиев, Евгений Мищенко, Павел Старцев, Константин Толкачев и Алексей Шашлов успешно прошли конкурс. А это значит, что все они получат свою награду 20 октября, в День отца. Также каждому выплатят по 150 тысяч рублей.
— Воспитание детей — тяжкий труд. Это требует ежедневного терпения, внимания и трудолюбия. Как сын, и как отец я понимаю, что главная мужская задача — стать для своей семьи надежной опорой, а для своих детей — наставником, защитником и другом. Отец должен быть в семье примером, учителем и наставником. Именно такие мужчины удостоены Почетного знака «Отцовская доблесть», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Знак учредили в регионе в 2022 году. Вот уже третий год его вручают тем, кто проживает на территории Приангарья не менее 10 лет. Мужчины занимаются общественной деятельностью и воспитывают как минимум трех детей. Сыновья или дочери, которые находятся под опекой, должны прожить в семье от пяти лет. С 2025 года награду будут вручать уже 15 отцам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что областной центр стал одним из финалистов в конкурсе «Культурная столица 2026 года».