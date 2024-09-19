10 мужчин получат награду «Отцовская доблесть» и 150 тыс руб в Иркутской области

Знак учредили в регионе в 2022 году. Вот уже третий год его вручают тем, кто проживает на территории Приангарья не менее 10 лет. Мужчины занимаются общественной деятельностью и воспитывают как минимум трех детей. Сыновья или дочери, которые находятся под опекой, должны прожить в семье от пяти лет. С 2025 года награду будут вручать уже 15 отцам.