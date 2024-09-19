В Омске изменят работу светофора на пересечении Авиационной и 12 Декабря

Департамент транспорта Омска внесет изменения в режим работы светофора на перекрестке улиц Авиационная и 12 Декабря, учитывая обращения местных жителей. Теперь движение по улице Авиационная будет регулироваться так, чтобы встречные транспортные потоки не конфликтовали. Светофор будет показывать разрешающие сигналы в разных фазах, что должно снизить риск аварий и повысить пропускную способность данного участка дороги. Водителей призывают строго следовать сигналам светофора и соблюдать Правила дорожного движения.