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В Омске изменят работу светофора на пересечении Авиационной и 12 Декабря

Новые сигналы светофора помогут снизить аварийность и улучшить движение.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта Омска внесет изменения в режим работы светофора на перекрестке улиц Авиационная и 12 Декабря, учитывая обращения местных жителей. Теперь движение по улице Авиационная будет регулироваться так, чтобы встречные транспортные потоки не конфликтовали. Светофор будет показывать разрешающие сигналы в разных фазах, что должно снизить риск аварий и повысить пропускную способность данного участка дороги. Водителей призывают строго следовать сигналам светофора и соблюдать Правила дорожного движения.