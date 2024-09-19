В России могут изменить подход к профилактике хронических заболеваний трудящихся

«Основная цель — это объединение всех имеющихся усилий и ресурсов для улучшения здоровья и качества жизни трудящегося населения по всей России — даже в самых отдаленных городах и поселках страны. “Именно в этом заключается ключевая роль местных и региональных органов власти в вопросах здоровьесбережения нации, — говорит исполнительный директор Ассоциации “Здоровые города, районы и поселки” Татьяна Шестакова. — Такой комплексный подход с учетом лучших научно обоснованных практик обеспечит создание наиболее эффективных механизмов управления рисками, что позволит максимально повысить продолжительность здоровых и активных лет жизни россиян”.