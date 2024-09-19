Челябинские школьники начали уходить на удаленку из-за пневмонии

«Ограничительные мероприятия проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии и недопущения распространения заболевания», — сообщили родителям школьников, чьи классы отправили на удаленку.
Дистант ввели в школе № 121 в Советском районе. Такой формат обучения продлится до 28 сентября.
Пока известны два случая заболевания опасной инфекцией.
Ранее стало известно, что рекомендуется пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, гаймориты и отиты.