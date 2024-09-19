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Челябинские школьники начали уходить на удаленку из-за пневмонии

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. В Челябинске школьники переходят на дистанционный формат обучения из-за вспышки пневмонии. Образовательные учреждения выполняют рекомендации Роспотребнадзора.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ограничительные мероприятия проводятся по распоряжению Роспотребнадзора в связи с регистрацией случаев внебольничной пневмонии и недопущения распространения заболевания», — сообщили родителям школьников, чьи классы отправили на удаленку.

Дистант ввели в школе № 121 в Советском районе. Такой формат обучения продлится до 28 сентября.

Пока известны два случая заболевания опасной инфекцией.

Ранее стало известно, что рекомендуется пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции, которая вызывает пневмонию, гаймориты и отиты.

образование