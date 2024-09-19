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Старый Затонский мост в Уфе закроют для большегрузов

Вскоре состоится перепуск на новый.

Источник: gorodufa.ru

В Уфе старый Затонский мост через реку Белую будет закрыт для большегрузных машин. До конца сентября проведут перезапуск на новый мост, сообщили в мэрии башкирской столицы. Это необходимо в связи с предаварийным состоянием конструкций путепровода.

На сегодняшний день подготовка к перепуску практически завершена. По словам начальника дорожного участка компании-подрядчика «Потенциал» Василия Фролова, уже заасфальтировали оба проезда для транспорта, установили железобетонные блоки и дорожные знаки на одном участке. На другом работы завершат в эти дни.

Отметим, что мосту уже более 50 лет. За все это время на нем не раз проводили обследования и ремонтные работы.

«Сейчас состояние уже предаварийное, — отметил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Гафур Клызбаев. — Ведется совместная работа Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ с администрацией Уфы по определению источников финансирования капитального ремонта».