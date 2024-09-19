Собянин: Сад «Аквариум» у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

Для того чтобы исключить подтопления территории, специалисты проложили дополнительные трубы ливневой канализации и смонтировали три дождевых колодца. Кроме того, отремонтировали систему подачи воды, заменили трубы и насосы, почистили чаши и фигуры трех фонтанов, в том числе большой фонтан с бронзовой фигурой древнегреческого бога Аполлона, фонтан перед зданием театра с фигурой сатира, играющего на флейте Пана, а также фонтан-ручей, который связывает все остальные в единый комплекс.