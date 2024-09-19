Собянин: Сад «Аквариум» у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону

К концу года в столице станет еще больше комфортных маршрутов для пешеходов, велосипедистов, современных детских и спортивных площадок и мест для отдыха.
«Где-то работы еще продолжаются, а где-то уже можно подводить итоги. Серию постов о том, как за лето преобразился наш город, начну с небольшого, но уютного и дорогого москвичам сада “Аквариум”, или, как его часто называют, зеленого фойе Театра имени Моссовета, расположенного на Большой Садовой — в самом центре Москвы», — написал мэр Москвы.
Специалисты отчистили и привели в порядок историческую ограду и ворота сада. Рядом со входом и у Театра имени Моссовета установили опоры освещения с четырьмя светильниками, стилизованные под старинные газовые лампы. Еще более 50 похожих фонарей с одним светильником находятся даже в самых отдаленных уголках «Аквариума».
В рамках программы «Чистое небо» убраны под землю воздушные кабельные линии протяженностью более четырех тысяч метров.
У входа в сад «Аквариум» установили видеоэкраны, на которых будут транслировать сцены из спектаклей, а для афиш — новые лайтбоксы.
Вглубь сада, ко входу в Театр имени Моссовета, как и раньше, ведет широкий променад. Его обновили — заменили старую бетонную плитку со сколами и трещинами современной гранитной.
Вдоль забора, отделяющего сад от Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, по газону проходила небольшая извилистая дорожка. Ее сохранили, но также замостили гранитной плиткой.
Для того чтобы исключить подтопления территории, специалисты проложили дополнительные трубы ливневой канализации и смонтировали три дождевых колодца. Кроме того, отремонтировали систему подачи воды, заменили трубы и насосы, почистили чаши и фигуры трех фонтанов, в том числе большой фонтан с бронзовой фигурой древнегреческого бога Аполлона, фонтан перед зданием театра с фигурой сатира, играющего на флейте Пана, а также фонтан-ручей, который связывает все остальные в единый комплекс.
Еще одну визитную карточку сада, колоннаду, почистили и покрасили. Кроме того, восстановили расположенный за ней грот с мини-фонтаном в виде головы горгоны Медузы.
Помимо этого, специалисты дополнительно озеленили территорию сада: здесь разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров и 270 квадратных метров цветников с многолетниками. Следующим летом посетителей будут радовать хосты, астильбы, вербейник, роджерсии в сочетании с папоротниками. Планируется высадить еще 2,8 тысячи различных кустарников.
Кроме того, в саду установили лавочки необычной изогнутой формы. Часть из них разместили в тени деревьев.
«Работы в “Аквариуме” завершились накануне очередного театрального сезона. Насладиться осенью в саду смогут и местные жители, и зрители», — отметил мэр Москвы.