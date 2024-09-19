Центр помощи бывшим осужденным откроется в Омской области

По информации пресс-службы ведомства, уже с января 2025 года в России начнет применяться постпенитенциарная пробация в отношении освобождённых осуждённых.
Сейчас рассматривается вопрос о создании в стране, в том числе в Омской области центров пробации — специализированных организаций, где освобождённым предоставят временное место жительства и окажут социальную помощь. Таким образом освобождённым преступникам помогут адаптироваться в социуме и предупредить вероятность повторных правонарушений с их стороны.
На базе таких центров бывшие осужденные смогут получить срочные социальные услуги, в частности, временную регистрацию, содействие в трудоустройстве и восстановлении документов.
Где именно будет открыт такой центр в Омской области, пока не сообщается. По итогам заседания намечен план дальнейшей работы по данному направлению.