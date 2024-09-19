Центр помощи бывшим осужденным откроется в Омской области

Сейчас рассматривается вопрос о создании в стране, в том числе в Омской области центров пробации — специализированных организаций, где освобождённым предоставят временное место жительства и окажут социальную помощь. Таким образом освобождённым преступникам помогут адаптироваться в социуме и предупредить вероятность повторных правонарушений с их стороны.