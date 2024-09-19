Красноярцы недовольны отсутствием кондукторов в автобусах

Особенно это заметно на маршрутах No26, No30, No64, No65, No77 и No81.
Пассажиры говорят, что им приходится пробираться через толпу к водителю, чтобы заплатить за проезд, что создает неудобства. Многие также опасаются, что отсутствие кондуктора отвлекает водителя, и это может привести к авариям.
Водители привыкли к ситуации с недостатком кондукторов и получают дополнительные деньги за свои обязанности.
В департаменте горхозяйства и транспорта рассказали, что кондукторы необязательны для выхода автобусов на маршруты.
В ведомстве пояснили, что на всех транспортных компаниях иногда не хватает кондукторов. Это трудная работа, физически сложная, и платят за нее не очень много. Поэтому желающих работать кондукторами не так много. Если кондуктора нет, водитель может самостоятельно собирать оплату, но должен следить за правилами дорожного движения.
Ранее из-за нехватки людей упразднили маршрут № 6 в Красноярске.