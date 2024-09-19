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Красноярцы недовольны отсутствием кондукторов в автобусах

В Красноярске люди жалуются на то, что в автобусах нет кондукторов, из-за чего образуются длинные очереди для оплаты проезда.

Особенно это заметно на маршрутах No26, No30, No64, No65, No77 и No81.

Пассажиры говорят, что им приходится пробираться через толпу к водителю, чтобы заплатить за проезд, что создает неудобства. Многие также опасаются, что отсутствие кондуктора отвлекает водителя, и это может привести к авариям.

Водители привыкли к ситуации с недостатком кондукторов и получают дополнительные деньги за свои обязанности.

В департаменте горхозяйства и транспорта рассказали, что кондукторы необязательны для выхода автобусов на маршруты.

В ведомстве пояснили, что на всех транспортных компаниях иногда не хватает кондукторов. Это трудная работа, физически сложная, и платят за нее не очень много. Поэтому желающих работать кондукторами не так много. Если кондуктора нет, водитель может самостоятельно собирать оплату, но должен следить за правилами дорожного движения.

Ранее из-за нехватки людей упразднили маршрут № 6 в Красноярске.