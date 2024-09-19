Красноярцы недовольны отсутствием кондукторов в автобусах

В ведомстве пояснили, что на всех транспортных компаниях иногда не хватает кондукторов. Это трудная работа, физически сложная, и платят за нее не очень много. Поэтому желающих работать кондукторами не так много. Если кондуктора нет, водитель может самостоятельно собирать оплату, но должен следить за правилами дорожного движения.