Директор гимназии № 31 в Перми уволилась после скандала с уходом 35 учителей

Директор гимназии № 31 в Перми Светлана Салюкова увольняется с должности после скандала с 35-ю педагогами, которые за год ушли из школы, сообщили сайту perm.aif.ru в департаменте образования города.
13 сентября к perm.aif.ru обратились взволнованные родители учеников пермской гимназии № 31. По словам обеспокоенных пермяков, в учреждении произошёл скандал, связанный с кадровым голодом. Родители рассказали, что на протяжении 2024 года из гимназии массово начали увольняться преподаватели.
В начале 2024 — 2025 учебного года мамы и папы учащихся стали замечать, что в учреждении возникла нехватка педагогов. Возможной причиной, которую назвали родители, являются конфликты педагогического состава с директором. Несмотря на многочисленные попытки найти компромисс и решить спорные ситуации, педагоги начали увольняться. Всего, по словам родителей, к началу нового учебного года ушли порядка 16 педагогов.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию в департаменте образования Перми, чтобы узнать, как на самом деле обстоит ситуация с кадровым наполнением гимназии № 31. В ведомстве сообщили, что за год из учреждения ушли 35 преподавателей. Муниципальная комиссия выяснила это во время внеплановой проверки.
«Департамент образования администрации Перми провёл внеплановую проверку в гимназии № 31. Комиссией было выявлено, что в течение 2024 года из гимназии по разным причинам (переезд в другой город, выход на пенсию, срочный трудовой договор) уволились 35 педагогов. Департамент образования держит вопрос кадровой обеспеченности гимназии на особом контроле: к началу учебного года в школу был принят 31 педагог. Набор педагогов продолжается», — рассказали perm.aif.ru в департаменте.
Как отметили в департаменте, ведомство также приняло меры для поддержки психологического климата среди преподавателей учреждения. К работе в гимназии № 31 привлекли Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи.
В департаменте образования сайту perm.aif.ru также рассказали, что после всех событий, которые произошли в гимназии за 2024 год, директор Светлана Салюкова приняла решение уволиться по собственному желанию. Уход руководителя состоится 2 октября. После этого обязанности директора будет исполнять нынешний заместитель Гульнара Козлова.
«Отметим, что учебная нагрузка в гимназии полностью распределена, на обучении детей смена кадров в гимназии не отразилась — учебный план соответствует нормам, усеченных уроков нет», — добавили в департаменте в ответе для perm.aif.ru.
Единственный инцидент, который был зафиксирован, был связан с постановкой одному педагогу двух занятий одновременно. В муниципалитете рассказали, что это возникло из-за технической ошибки сотрудника, ответственного за расписание.
Напомним, пермская гимназия № 31 расположена в здании по улице Подлесной, 37. Учреждение было основано в 1977 году. На протяжении пяти лет бессменным директором школы является учитель высшей категории Светлана Салюкова. Педагог имеет в своём послужном списке звание почётного работника общего образования и звание победителя ПНПО «Лучшие учителя России — 2008», а также почётный знак «За верность РО».