Директор гимназии № 31 в Перми уволилась после скандала с уходом 35 учителей

«Департамент образования администрации Перми провёл внеплановую проверку в гимназии № 31. Комиссией было выявлено, что в течение 2024 года из гимназии по разным причинам (переезд в другой город, выход на пенсию, срочный трудовой договор) уволились 35 педагогов. Департамент образования держит вопрос кадровой обеспеченности гимназии на особом контроле: к началу учебного года в школу был принят 31 педагог. Набор педагогов продолжается», — рассказали perm.aif.ru в департаменте.