В Челябинской области заменят дорожное покрытие на 18 мостах

Ранее мы рассказали, что в этом году в Челябинской области традиционно ремонтируют дороги, которые ведут к учреждениям спорта. Одна из них — автодорога Миасс — Сыростан — Хребет, по которой добираются к популярному спортивному комплексу «Солнечная долина».