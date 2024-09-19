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В Челябинской области заменят дорожное покрытие на 18 мостах

На Южном Урале продолжаются дорожные работы, в том числе, обновление мостовых сооружений. Прямо сейчас кипят работы на мосту через реку Миасс на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым. О планах на 2024 год рассказали в региональном Миндортрансе.

Источник: Миндортранс

— В этом году замена покрытия будет выполнена на 18 мостах, расположенных на региональных дорогах. Работы выполняются поэтапно: сначала проводится фрезерование старого покрытия, затем розлив вяжущих материалов, а после этого — укладка нового покрытия и восстановление деформационных швов.

рассказали в ведомстве.

В эти дни работа кипит на мосту через реку Миасс на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым.

Ранее мы рассказали, что в этом году в Челябинской области традиционно ремонтируют дороги, которые ведут к учреждениям спорта. Одна из них — автодорога Миасс — Сыростан — Хребет, по которой добираются к популярному спортивному комплексу «Солнечная долина».