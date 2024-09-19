В Челябинской области заменят дорожное покрытие на 18 мостах

— В этом году замена покрытия будет выполнена на 18 мостах, расположенных на региональных дорогах. Работы выполняются поэтапно: сначала проводится фрезерование старого покрытия, затем розлив вяжущих материалов, а после этого — укладка нового покрытия и восстановление деформационных швов.
В эти дни работа кипит на мосту через реку Миасс на дороге Миасс — Карабаш — Кыштым.
Ранее мы рассказали, что в этом году в Челябинской области традиционно ремонтируют дороги, которые ведут к учреждениям спорта. Одна из них — автодорога Миасс — Сыростан — Хребет, по которой добираются к популярному спортивному комплексу «Солнечная долина».