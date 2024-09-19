В Ростове-на-Дону без вести пропала 30-летняя женщина

Дарью Тонких последний раз видели 15 сентября. С того дня информации о ее местонахождении нет. Родные пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.