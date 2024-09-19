В регионе на год ограничили посещение горы Светелка

В конце 18 века граф Владимир Григорьевич Орлов построил на вершине мозаичную башню Светлицу, со стеклянными окнами на все стороны света. Именно через эти окна граф в подзорную трубу любовался красотами Усолья и окрестностей, а в ясную погоду мог рассмотреть в 110 км и город Симбирск (Ульяновск). После постройки башни, Караульный бугор стал носить ее имя — гора Светелка. В 1905 г. башня сгорела и была восстановлена в несколько измененном виде. В наши дни от былого строения осталась только часть каменного фундамента.