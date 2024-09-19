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МВД: отмена безвизового въезда — оптимальный вариант для внутренней безопасности

С полицейской точки зрения отмена безвизового въезда — наиболее оптимальный вариант для обеспечения внутренней безопасности страны, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Источник: РИА "Новости"

«Но я реально оцениваю ситуацию в это непростое для нашей страны время как с экономической и демографической сторон, так и с точки зрения дружеских отношений с государствами, с которыми мы имеем безвизовый въезд, — объяснил генерал-полковник Горовой.— Не хочу уподобляться квазиполитикам и иным деятелям, которые в угоду электоральным интересам именно сейчас поднимают идею отмены безвиза. Наверняка буду подвергнут критике, но исхожу исключительно из государственных интересов».

Отвечая на вопрос — не скажется ли ужесточение миграционной политики на рынке труда? — первый замминистра обратил внимание на то, что мигранты составляют лишь 10% из 10 млн человек, которые работают без заключения трудовых соглашений, не платят НДФЛ в бюджеты регионов и не производят отчисления в Социальный фонд.

«Мы заинтересованы в получении от наших коллег из Минтруда и Минэкономразвития России хотя бы приблизительных цифр о потребностях в иностранных работниках с анализом по регионам страны и отраслям экономики», — заметил Александр Горовой.

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