МВД: отмена безвизового въезда — оптимальный вариант для внутренней безопасности

«Но я реально оцениваю ситуацию в это непростое для нашей страны время как с экономической и демографической сторон, так и с точки зрения дружеских отношений с государствами, с которыми мы имеем безвизовый въезд, — объяснил генерал-полковник Горовой.— Не хочу уподобляться квазиполитикам и иным деятелям, которые в угоду электоральным интересам именно сейчас поднимают идею отмены безвиза. Наверняка буду подвергнут критике, но исхожу исключительно из государственных интересов».